Retour en images sur la participation de la BNA à la 5eme Conférence internationale FITA (Vidéo)

La Banque nationale agricole (BNA) a participé les 25 et 26 mai 2022 à la 5ème Conférence Internationale FITA 2022, organisée par le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC) sous le thème «Financing Investment & Trade in Africa«.

La BNA, Sponsor de ce forum, a présenté ses remerciements aux organisateurs pour la grande réussite de cet évènement qui a compté la participation de plus de 3000 participants de plus de 40 pays.

La participation de la BNA, à cet évènement valorisant et riche en opportunités, avait principalement pour objectif de contribuer à la facilitation de l’accès aux entreprises et PME tunisiennes aux marchés africains, à la promotion des exportations et à l’établissement des relations avec les centres de compétences et les groupes de réflexion.

Retour en images sur cet évènement qui a permis d’offrir l’opportunité aux institutionnels et aux opérateurs économiques de rencontrer la fine fleur de la finance internationale, les bailleurs de fonds panafricains et les fonds d’investissement pour discuter des mécanismes financiers de relance de l’économie africaine, des outils de développement du commerce Interafricain et des leviers de l’investissement sur le continent.