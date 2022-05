Tunisie : Moncef Marzouki appelle à la mobilisation nationale contre Kaïs Saïed

Moncef Marzouki a appelé toutes les forces nationales en Tunisie à se rassembler afin de sauver le pays d’un projet vague et irrationnel, par allusion au projet de réforme politique initié par le président de la république Kaïs Saïed.

Dans une interview à la chaîne britannique Al-Hiwar, organe officieux de l’Organisation internationale des Frères musulmans, hier, samedi 28 mai 2022, l’ancien président (non élu mais imposé par le parti islamiste Ennahdha) a estimé que les Tunisiens ont fait une grosse erreur en élisant, en 2019, une personne sans expérience comme l’actuel président, en référence à Kaïs Saïed.

M. Marzouki a ajouté qu’un retour à l’État de droit et aux institutions constitutionnelles est possible grâce au rassemblement et à l’unification des forces nationales et au retour à la légitimité et à la constitution de 2014, dissoute par M. Saïed.

L’ancien locataire du palais de Carthage a qualifié tous ceux qui soutiennent Kaïs Saïd d’ambitieux et d’opportunistes, estimant qu’ils assument une responsabilité morale, pénale et historique en acceptant de rédiger une constitution sur mesure pour le dictateur, a-t-il déclaré.

Moncef Marzouki a souligné que Kaïs Saïed est dangereux pour l’État, et qualifié de farce le référendum sur la nouvelle constitution, prévu pour le 25 juillet, estimant qu’il sera probablement un rendez-vous raté qui sera marqué par une forte abstention des Tunisiens.

I. B.