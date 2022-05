Pèlerinage : Signature de deux accords pour faciliter l’accès aux prestations pour les pèlerins tunisiens

Le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaibi, a signé, ce lundi 30 mai 2022, deux accords pour faciliter l’accès des pèlerins aux prestations, avec le Pdg de la compagnie aérienne Tunisair, Khaled Chelli, le DG de la Société des services nationaux et des résidences, Issam Hammami, le directeur de l’Office national des postes, Rachad Mselmani et le directeur de la compagnie aérienne saoudienne, Samaher Miladi.

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère en précisant que le premier accord vise à simplifier les procédures de voyage vers les lieux saints pour la saison 2022, et ce, à travers le paiement électronique, alors que le second porte sur la coopération avec l’Office National des Postes et vise à fournir des services aux pèlerins à travers le réseau postal.

La même source rappelle que l’Arabie Saoudite a alloué un quota de 4 972 pèlerins à la Tunisie, pour cette saison.

Y. N.