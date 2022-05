Ahmed Néjib Chebbi : «Ce que Kaïs Saïed a dit à propos de la Commission de Venise est dû à son ignorance»

Le dirigeant au sein du parti Al Amal, Ahmed Néjib Chebbi, a commenté, ce mardi 31 mai 2022, les dernières déclarations du président de la république, Kaïs Saïed, à propos de la Commission de Venise, et a, à cet effet, logiquement, critiqué ce dernier.

«Je regrette de dire cela du président de la république, mais sa déclaration est due à son ignorance de la réalité mondiale», a-t-il dit, sur les ondes de Shems FM.

«En effet, la Commission de Venise est l’une des institutions les plus respectées au monde, connue pour son impartialité et sa présence auprès de l’ensemble de la communauté internationale. Le président l’a attaquée pour avoir exprimé une opinion juridique selon laquelle ce qui se passe en Tunisie n’est pas conforme aux normes internationales, et cela va accroître l’isolement de la Tunisie dans le monde», a-t-il développé.

Rappelons que le chef de l’Etat a signifié que la Commission de Venise n’était plus la bienvenue en Tunisie.

