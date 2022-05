Ezzeddine Saïdane : «Il n’y aura pas d’accord avec le FMI en cas de grève de la fonction et du secteur publics»

«Si la grève générale dans la fonction publique et le secteur public venait à avoir lieu, il faudrait oublier tout éventuel accord avec le FMI», tel est l’avis de l’économiste Ezzedine Saïdane qu’il a exprimé aujourd’hui, mardi 31 mai 2022, sur les ondes de Shems FM, appelant implicitement l’UGTT à remettre en question sa position.

Saïdane pense qu’il est nécessaire de sortir le plus tôt possible de la crise politique actuelle et d’entamer les réformes économiques nécessaires, assurant qu’il n’y a pas de place à «l’enchérissement patriotique».

«La résolution de la crise actuelle ne peut être que tuniso-tunisienne», a-t-il ajouté.

Saïdane a, sur un autre plan, fait savoir que le président coordinateur du Haut comité national consultatif pour la nouvelle république, Sadok Balaïd, l’a contacté et lui a demandé un rapport écrit sur les visions économiques et politiques qu’il faudra suivre, affirmant qu’il a finalisé et présenté ledit rapport.

L’expert en économie a souligné que son rapport contient un diagnostic complet sur la sortie de crise et le sauvetage qui doit commencer, selon ses dires, par l’arrêt de l’hémorragie, avant d’entreprendre les réformes profondes nécessaires.

