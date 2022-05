Samira Chaouachi à propos du Front de Salut national : «Les forces sincères sortiront la Tunisie de la crise»

La dirigeante du parti Qalb Tounes Samira Chaouachi s’est félicitée, ce mardi 31 mai 2022, de la création officielle du Front de Salut national (FSN), présidée par Ahmed Nejib Chebbi, estimant que cette formation regroupe «les forces sincères, capables de sortir la Tunisie de la crise», a-t-elle dit.

La création officielle du FSN, opposé à la politique du président Kaïs Saïed, a été annoncée officiellement au cours d’une conférence de presse, ce mardi, où l’on a également annoncé la création d’une instance exécutive composée notamment de Nejib Chebbi, Samira Chaouachi, Jawhar Ben Mbarek, Ridha Belhaj, Samir Dilou et Yousri Dali, ainsi que d’une commission des libertés chargée de relever les violations et d’assurer le suivi des dossiers judiciaires des opposants politiques.

Cette formation est notamment composée des partis islamiste Ennahdha et Al-Karama, Al-Irada, du collectif «Citoyens contre le coup d’État», ou encore de Qalb Tounes, dont la dirigeante Samira Chaouachi s’est exprimée, en se réjouissant de l’union de ces partis qui auront pour mission de «sauver la Tunisie de la dictature», a-t-elle notamment lancé.

«Le coup d’État est de plus en plus isolé depuis le maudit 25 juillet dernier, date du braquage de la démocratie… les voix et les forces sincères se sont exprimées pour rassembler les Tunisiens et redresser la voie de la démocratie… Depuis 10 mois, nous vivons sous la dictature, sous le coup d’Etat qui a démantelé l’État et ses institutions», a encore ajouté la dirigeante Qalb Tounes, en appelant à écouter «la voix de la raison Nejib Chebbi», en qui elle a réitéré sa confiance.

Y. N.