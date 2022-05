Tunisie -Siliana : Retour en images sur «L’ascension de Watan », l’aigle royal qui a retrouvé sa liberté

Trois ans après avoir été secouru par l’Association les Amis des Oiseaux” (AAO), un aigle royal baptisé Watan, symbole de la lutte contre le braconnage en Tunisie, a été remis en liberté à Jebel kef Erray à Rouhia au gouvernorat de Siliana.

En collaboration avec la société “Les Moulins Mahjoub”, l’AAO a organisé l’ascension de Watan (nation), vendredi dernier, notamment en présence des services et le directeurs des forêts, rappelle le ministère de l’Environnement ce lundi 30 mai, en évoquant un événement inédit qui a permis à cet Aigle royal, l’un des plus grands rapaces au monde et une espèce menacée en Tunisie, de retrouver son milieu naturel après trois ans de réhabilitation, tout en étant équipé d’un appareil GPS emporté afin d’être suivi par ses sauveteurs.

Après une conférence de presse organisée à l’entreprise « Les Moulins Mahjoub » à Tébourba, qui a permis de présenter les organisateurs et leur collaboration pour la protection de la nature et des oiseaux et notamment la réhabilitation de Watan, ce dernier a pu enfin retrouver sa liberté depuis une réserve naturelle à Jebel kef Erray.

«Les experts et les bénévoles de l’AAO/BirdLife en Tunisie et de la société « Les Moulins Mahjoub » ont déployé de grands efforts pour que Watan récupère ses forces, son agilité et ses instincts naturels», lit-on dans un communiqué de l’AAO, qui a également indiqué que grâce aux travail de l’équipe tunisienne ainsi que l’appui de chercheurs et institutions internationaux, Watan a pu reprendre son envol et retrouver sa liberté.

«S’élevant dans le ciel de la Tunisie, il porte avec lui l’espoir que la population de son espèce puisse de nouveau augmenter dans notre pays » ajoute l’Association, qui se réjouit de voir « un rêve devenir réalité».

