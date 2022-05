Annoncée la semaine dernière par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la grève générale dans le secteur public aura lieu le 16 juin prochain. C’est ce qu’a fait savoir, ce mardi 31 mai 2022, la centrale syndicale.

L’UGTT a, par ailleurs, rappelé, via un communiqué, que ses revendications concernent la suppression de la circulaire 20 du 9 décembre 2021, l’application de tous les accords signés, le lancement immédiat de négociations sociales visant à restaurer le pouvoir d’achat, les réformes urgentes des établissements et des institutions publiques, sans le recours à la privatisation, partielle ou totale, l’annulation de la participation solidaire de 1% et la finalisation des négociations sur la loi régissant les agents des établissements et des structures publiques.

C. B. Y.