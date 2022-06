Cinéma tunisien : « Baladia wanted », le changement passe d’abord par les municipalités

Le film documentaire « Baladia wanted » sera projeté ce soir en avant-première au Ciné-Madart. Le film raconte l’expérience d’habitants et de maires engagés pour la gestion de leur territoire.

Quatre années après les premières élections municipales d’après la Révolution, les villes du Krib, de Nabeul et de Boughrara se réveillent en affrontant la complexité de la gestion de leurs territoires. A travers l’expérience d’habitants et de maires engagés, ce film raconte les espoirs, les difficultés et les limites de la construction d’un pouvoir local sous le regard de ceux et celles qui ont pensé, défendu ou mis en œuvre la décentralisation en Tunisie.

Ce moyen-métrage de 50 minutes a été réalisé dans le cadre du programme Initiative pour une décentralisation efficiente et des municipalités attractivités IDEMA, mis en œuvre par CILG-VNG International et financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

