Jendouba : Les pompiers poursuivent leurs efforts pour venir à bout d’un incendie à Bousalem (Photos)

Les agents de la protection civile de Jendouba poursuivent leurs efforts pour venir à bout d’un incendie qui s’est déclaré, ce mardi 31 mai 2022, à Bousalem.

Plusieurs foyers de feu ont pris, cet après-midi, dans des bottes de paille et de foin, indique la Direction générale de la protection civile et les pompiers interviennent encore ce soir au niveau d’un champ situé dans la zone romaine, non loin de zones résidentiels, afin de maîtriser l’incendie et éviter sa propagation.

Notons que l’origine de cet incendie est encore méconnue et qu’une enquête a été ouverte à cet effet.

Y. N.