L’Algérie disposée à répondre aux besoins énergétiques de la Tunisie

Par ces temps de stress financier et de hausse des cours mondiaux de l’énergie, la nouvelle a de quoi réjouir : l’Algérie se dit prête à venir en aide à la Tunisie pour subvenir à ses besoins en hydrocarbures.

Le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a en effet déclaré, mardi 31 mai 2022, que son pays coordonnait avec la Tunisie pour identifier ses besoins énergétiques afin d’y répondre, en amont de la saison estivale. «L’Algérie assiste et soutient la Tunisie», a ajouté le ministre lors de la réunion de la Commission mixte tuniso-algérienne de coopération énergétique et minière qui s’est tenue à Alger.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, a rencontré le même jour le Premier ministre algérien, qui «a réitéré la volonté de son pays de travailler ensemble pour favoriser les relations bilatérales dans ces secteurs vitaux».

Mme Nouira Gongi a noté que les discussions entre les délégations algérienne et tunisienne permettront de «développer un partenariat et pas seulement des échanges».

Tout ensoulignant la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération dans le domaine de l’électricité et du gaz naturel, compte tenu de la situation mondiale actuelle, la ministre a affirmé que l’Algérie a toujours soutenu la Tunisie pour surmonter ces crises.

Les échanges entre les deux délégations ont abordé des questions liées aux énergies renouvelables, à la transition énergétique et au commerce des produits pétroliers.

D’après Tap.