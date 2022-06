Vague de chaleur en Tunisie : Températures par région pour les 3, 4 et 5 juin 2022

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, aujourd’hui, jeudi 2 juin 2022, une forte hausse des températures atteignant 45°C, par endroits, et dépassant les normales saisonnières de 7 à 12°C, pour les trois prochains jours.

Des coups de sirocco sont également attendus dans toutes les régions du pays, sachant que les températures varieront entre 34 et 39°C dans les régions du Sahel et les hauteurs, et entre et 39°C et 44°C ailleurs.

Ci dessous les températures par région pour les 3 jours à venir :

Grand Tunis : vendredi 40°C , samedi 42°C et dimanche 37°C;

Bizerte : 41/35/35;

Nabeul : 32/36/36;

Zaghouan : 41/43/42;

Béja : 43/45/42;

Jendouba : 44/45/42 ;

Kef : 42/43/43;

Siliana : 41/41/44;

Sousse : 39/42/41;

Monastir : 37/39/38;

Mahdia : 31/34/37;

Kairouan : 42/43/44;

Sidi Bouzid : 40/40/41;

Kasserine : 39/39/39;

Gafsa : 41/41/41;

Tozeur : 45/43/43;

Kébili : 43/43/42;

Sfax : 34/36/36;

Gabès : 31/33/35;

Médenine : 41/40/39;

Tatatouine : 41/40/40.

Y. N.