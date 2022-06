JCC 2022 : Quatre nouvelles tunisiennes seront adaptées sur le grand-écran

Pour la deuxième année de suite, le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) choisira quatre courts-métrages tunisiens inspirés de nouvelles de la littérature tunisienne à l’occasion des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

« Pomme d’amour » de Fare Naanaa, « Rira bien » de Hassen Marzouki, « Iqraa » d’Ibrahim Letaïef et Sonia Zargaioun et « Salwa » d’Ines Ben Othmane étaient les quatre courts-métrages produits par le CNCI et présentés en avant-première dans le cadre des JCC 2021, et ce, dans le cadre du projet des adaptations cinématographique d’une nouvelle puisée dans la production récente ou le patrimoine littéraire tunisien.

Le projet se renouvelle cette année, et le CNCI vient de lancer de nouveau un appel d’offre pour choisir quatre sociétés de production cinématographique pour la production exécutive de quatre courts métrages autour du thème de la nouvelle tunisienne. Les films retenus seront présentés à la 33e édition des JCC qui aura lieu du 29 octobre au 5 novembre 2022 sous la direction de la cinéaste et universitaire Sonia Chamkhi.

F.B