Le dernier rapport américain sur l’état des libertés religieuses en Tunisie

Nous publions ci-dessous la traduction française de la partie relative à la Tunisie dans le dernier rapport du département américain des Etats-Unis sur la liberté religieuse dans le monde, et qui relève des atteintes aux droits des musulmans, des chrétiens, des juifs et de la communauté bahaie.

La constitution de 2014 déclare que la religion du pays est l’islam. La constitution déclare également que le pays est un «État civil». La constitution désigne le gouvernement comme le

«gardien de la religion» et oblige l’État à diffuser les valeurs de «modération et de tolérance». Elle interdit l’utilisation des mosquées et autres lieux de culte pour faire avancer des agendas ou des objectifs politiques et garantit la liberté de croyance, de conscience et d’exercice de la pratique religieuse.

La presse a rapporté en août que Slimane Bouhafs, un réfugié chrétien algérien vivant en Tunisie depuis 2018, avait été renvoyé de force en Algérie le 25 août pour faire face à des accusations de terrorisme. Bouhafs a déjà purgé deux ans de prison en Algérie pour «offense à l’islam».

Les médias ayant des affiliations religieuses ou politiques

La Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) a ordonné la fermeture de plusieurs organes de presse, dont certains avec des affiliations religieuses, pour non-respect des exigences de licence de la Haica.

Les réglementations de la Haica interdisent aux médias ayant une affiliation politique ou religieuse de diffuser.

Le 5 octobre, le ministère de l’Intérieur a appliqué l’ordre de la Haica de fermer Zitouna TV, qui diffuse fréquemment des programmes religieux, pour avoir violé sa licence d’exploitation en étant affiliée au parti politique Ennahdha, qui se décrit comme étant composé de démocrates musulmans.

Le 2 novembre, le gouvernement a ordonné la fermeture de Radio Coran, une station de radio religieuse pour avoir également opéré sans licence. En annonçant la décision, la Haica a déclaré que la Radio Coran «encourageait le discours de haine pour inciter à la violence et à la haine».

Le 18 novembre, un tribunal tunisien a annulé la décision de la Haica de confisquer les équipements de diffusion de Zitouna TV et Radio Coran, mais a confirmé la décision de la Haica de confisquer les équipements de Nessma TV.

La Haica a annoncé son intention de faire appel de la décision du tribunal afin de garantir que tous les médias soient traités sur un pied d’égalité dans le cadre du mandat réglementaire de l’autorité.

Le gouvernement a continué de ne pas reconnaître la foi bahá’íe ni d’accorder à son association le statut juridique, malgré une décision du tribunal administratif de 2020 en faveur de l’autorisation de la foi bahá’íe à créer une association. Le procureur général a fait appel de la décision en 2020 et l’affaire était toujours en cours à la fin de l’année. Le port du niqab reste interdit, même si cette loi n’est généralement pas appliquée.

Interdiction des réunions des bahá’ís et des chrétiens

Des sources chrétiennes et l’association multiculturelle Attalaki pour la liberté et l’égalité ont continué d’affirmer qu’il y avait une forte pression gouvernementale et sociétale pour ne pas discuter publiquement des activités ou de la théologie d’une église et ont signalé plusieurs cas où les forces de sécurité ont interdit aux chrétiens de se réunir dans des hôtels ou des maisons privées.

Des citoyens chrétiens ont déclaré que le gouvernement ne reconnaissait pas pleinement leurs droits, notamment en ce qui concerne la création d’une entité juridique ou d’une association qui leur accorderait la capacité d’établir une église ou un cimetière de langue arabe.

L’association Attalaki a fait état d’échanges positifs continus avec des parlementaires concernant les efforts visant à lutter contre les discours de haine fondés sur la religion et à autoriser un cimetière chrétien et une église de langue arabe, avant la suspension du Parlement par le président Kais Saied le 25 juillet.

Des groupes juifs ont déclaré qu’ils continuaient à adorer librement, et le gouvernement a continué à assurer la sécurité des synagogues et à subventionner partiellement les coûts de restauration et d’entretien, mais le gouvernement a continué de ne pas donner suite à une pétition de 2019 visant à créer une association communautaire juive. En février, le conseil municipal de Dar Chaabane à Nabeul a expulsé des résidents chiites qui utilisaient des propriétés résidentielles pour des réunions religieuses.

Les convertis chrétiens de l’islam ont déclaré que les menaces des membres de leur famille et d’autres personnes reflétaient la pression de la société contre les musulmans qui abandonnaient la foi. Certains athées ont déclaré avoir subi des pressions sociétales pour dissimuler leur athéisme, notamment en participant aux traditions religieuses islamiques.

Les 9 et 10 mars, des membres du Parti constitutionnel libre (PDL) auraient tenté de s’introduire dans le siège national de l’Union internationale des ulémas musulmans (UIOM) basée au Qatar à Tunis, que la présidente du PDL, Abir Moussi, a qualifié d’organisation terroriste parrainée par les Frères musulmans.

Le groupement politique de la Coalition Al-Karama, décrit par certains groupes de réflexion et ONG (organisations non gouvernementales) comme une coalition comprenant des islamistes, a

organisé une contre-manifestation et il y a eu de violents affrontements entre le PDL, l’ UIOM, la Coalition Karama et certains partisans d’Ennahdha jusqu’à ce que les forces de sécurité utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser les foules.

En avril, les dirigeants juifs et Attalaki ont déclaré qu’il y avait eu plusieurs agressions visant des Juifs pendant la Pâque. Certains membres de la communauté chrétienne ont déclaré que les citoyens qui assistaient aux services religieux subissaient des pressions de la part des membres de leur famille et d’autres personnes de leur quartier pour ne pas y assister.

Discussions tuniso-américaines sur la liberté religieuse

L’ambassadeur des États-Unis et les responsables de l’ambassade ont continué à maintenir des contacts réguliers avec les responsables gouvernementaux, notamment au sein du ministère des Affaires religieuses, du cabinet de la présidence et du ministère des Relations avec les organes constitutionnels, la société civile et les droits de l’homme, pour discuter de questions concernant les religions, la liberté et encourager la tolérance envers les minorités religieuses.

Les conversations ont également porté sur les efforts du gouvernement pour contrôler les activités dans les mosquées, les difficultés rencontrées par les citoyens bahais et chrétiens, les rapports d’actes antisémites et les menaces contre les convertis de l’islam à d’autres confessions.

Tout au long de l’année, les agents de l’ambassade ont discuté de la diversité religieuse et du dialogue avec les dirigeants des communautés musulmane, chrétienne, juive et bahaie.

* Les intertitres sont de la rédaction.

Le rapport dans sa version intégrale en anglais.