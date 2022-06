Révocation de 57 juges par Saïed : Ennahdha dénonce et estime que… Ghannouchi «est visé»

Le parti islamiste Ennahdha a dénoncé ce vendredi 3 juin 2022, la révocation de 57 juges par le président de la république Kaïs Saïed, estimant que cette décision est illégale et a été prise dans le but de mettre la main sur la justice et porter atteinte à son indépendance, tout en mettant en garde contre l’intention «du coup d’Etat de viser Rached Ghannouchi, les députés et les opposants à travers une justice sans garantie d’un procès équitable».

Le parti de Ghannouchi a également dénoncé «la politique de dénigrement et de terreur exercée contre les magistrats», ainsi que l’amendement du décret-loi relatif au Conseil supérieur provisoire de la Magistrature, tout en exprimant son inquiétude quant à l’indépendance de la justice et son exploitation «contre les opposants au coup d’Etat».

Dans son communiqué, Ennahdha a aussi mis en garde contre « la volonté du coup d’Etat de viser le président du parlement et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, ainsi que les députés et les opposants politiques» , saluant au passage les «juges intègres qui ont rejeté cette décision» du président Saïed ainsi que toutes les forces ayant refusé de participer au dialogue national.

Y. N.