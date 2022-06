Trafic de cocaïne : Deux dealers, dont un Tunisien résident à l’étranger, arrêtés à Sousse

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce vendredi 3 juin 2022, l’arrestation d’un Tunisien résident à l’étranger, par la garde nationale de Sousse. Le suspect était en possession de cocaïne brute, qu’il s’était procurée en Europe avant de rentrer en Tunisie.

Le suspect a été interpellé par une unité de la brigade de recherche et d’investigation relevant de la Garde nationale, qui a également arrêté un deuxième trafiquant, «originaire d’un pays voisin», lit-on dans le communiqué du ministère.

Les agents ont saisi lors de cette opération grammes de cocaïne et plus de 21.000 dinars tunisiens, ajoute la même source, en indiquant que le ministère public a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.