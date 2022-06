Pour anticiper les besoins en compétences en Tunisie

Un grand pas vers l’anticipation des besoins en compétences en Tunisie : le projet STED-AMT, du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, rassemble ses partenaires institutionnels et sociaux à Hammamet, pour finaliser les travaux pour une adéquation de l’offre et la demande d’emploi sur les chaînes de valeur huile d’olive, plastique technique, dattes et ses dérivés.

Dans le cadre du projet STED-AMT «Compétences pour le commerce et la diversification économique : alignement des compétences sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie, au Maroc et en Tunisie», financé par l’Agence coréenne de coopération internationale (Koika) et mis en œuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT),un atelier prospection technique «Déséquilibres entre offre et perspectives de compétences requises et élaboration des recommandations pour les chaînes de valeurs huile d’olive, dattes et ses dérivés et plastique technique» a été organisé, les 2 et 3 juin 2022 à Hammamet, Tunisie.

A cette occasion, les sessions de travail ont vu la participation du bailleur de fonds et de l’ensemble des parties prenantes du projet et mandants de l’OIT, dont des représentants du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et d’autres départements ministériels et institutions publiques, des représentants de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), ainsi que les professionnels et industriels des trois chaines de valeur ciblées en Tunisie par le projet.

Anticiper les compétences sur les professions en tension

Cet atelier avait pour objectif la finalisation des analyses sectorielles STED et la discussion des recommandations qui ont émergé au cours du premier workshop, qui s’est déroulé au mois de mars dernier.

Ces recommandations ont été développées par l’équipe des experts du projet (coordinateur, expert formation et experts métiers). Ce processus d’étude et de concertation, partie intégrante de la méthodologie STED, a abouti à un certain nombre de résultats, dont une quantification de l’anticipation des compétences sur chacune des professions en tension ainsi qu’à une quantification de l’offre de ces compétences. Les écarts qualitatifs et quantitatifs ont alors été mis en évidence et une analyse des contraintes liées à ces écarts a été discutée dans une approche participative et consensuelle.

Les participants ont, par ailleurs, élaboré différentes recommandations qui permettraient, selon eux, de corriger les déficits existants et ont établi un ensemble de critères selon lesquels ils ont entrepris de classer chacune de ces recommandations.

Une cérémonie de restitution des résultats et recommandations de ces études sera organisée à la fin du mois de juin, en présence de l’ensemble des acteurs concernés.

Le résultat final attendu du processus mis en œuvre par le Projet STED-AMT est l’institutionnalisation de cette démarche, et ce par le biais de la mise en place d’un mécanisme national et sectoriel dédiés à la question d’évaluation des besoins en compétences.

Dégager les déficits existants et futurs en matière de compétences

Le projet STED-AMT vise à améliorer la compétitivité et la création d’emplois en Algérie, au Maroc et en Tunisie, par la mise en œuvre de stratégies efficaces de développement et d’utilisation des compétences dans certains secteurs d’exportation et le renforcement de la collaboration et de l’apprentissage mutuel entre ces trois pays.

Pour ce faire, il s’appuie sur l’approche méthodologique «STED : Skills for Trade and Economic Diversification» développée par l’OIT, qui, partant d’une vision de développement partagée par les acteurs du secteur, analyse l’offre et la demande actuelles de compétences, dégage les déficits existants et futurs en la matière et propose des actions visant à remédier à l’inadéquation offre/demande de compétences à travers le développement et le renforcement des compétences nécessaires à l’accomplissement de sa nouvelle vision pour le futur. Le résultat final attendu est la mise en place d’un mécanisme national et sectoriels dédiés à la question d’évaluation des besoins en compétences.

La démarche adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet prévoit l’organisation d’ateliers de travail à des moments clé du processus STED, et ce dans le but de partager les informations collectées et analysées puis débattre et produire les éléments requis pour la suite de ce processus.

Le partenaires du projet sont, aux côtés de la Koika et de MEFP, l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications (Oneq), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (CNFCPP), le Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation (Cenaffif), l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP/CSFSOP) le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie (Mime), le ministère du Commerce et du Développement des exportations (MCDE), le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime (MARHPM), le ministère de l’Economie et de la Planification (MEP), l’Institut national de la statistique (INS), l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (Avfa), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le Centre dechnique des dattes, le Groupement interprofessionnel des dattes, les Professionnels et industriels de la chaine de valeur huile d’olive, les professionnels et industriels de la chaine de valeur dattes et dérivées, les professionnels et Industriels de la chaine de valeur plasturgie technique.

Communiqué.