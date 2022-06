Tunisie-Leila Toubal sur le dialogue national : «Nous avons juré la victoire du soleil»

L’actrice, dramaturge et metteur en scène de théâtre, Leila Toubal, a confirmé sa participation au dialogue national, au sein de la commission consultative économique et sociale, dont la première session se tient aujourd’hui, samedi 4 juin 2022, à Dar Dhiafa, à Carthage, sous la présidence du bâtonnier des avocats Ibrahim Bouderbala.

S’exprimant ce matin dans un post publié sur sa page Facebook, Leila Toubal a écrit : «Nous avons juré d’être fidèles au sang des martyrs, de protéger la patrie. Nous avons juré la victoire du soleil», laissant entendre que pour elle, l’actuel processus de réforme politique engagé par le président Kaïs Saïed, devrait triompher de l’obscurantisme, incarné à ses yeux par le parti islamiste Ennahdha, qui a gouverné le pays entre 2012 et 2021 et l’a conduit à la crise où il se morfond actuellement. «J’ai accepté de participer parce que j’aime mon pays et parce que j’ai encore l’espoir qu’une autre Tunisie est possible», a ajouté la star de la scène.

Dans un post précédent, publié hier, Leila Toubal avait annoncé avoir accepté l’invitation à assister à la première réunion de ladite commission consultative, contrairement à plusieurs autres invités qui ont décliné l’invitation.

Le dialogue national doit porter sur la nouvelle constitution en cours de rédaction par des experts sous la supervision du président de la république Kaïs Saïed et qui devra faire l’objet d’un référendum le 25 juillet prochain, ainsi que sur les grands choix économiques et sociaux devant assurer la sortie de la crise où se morfond le pays depuis 2011.

I. B.