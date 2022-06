Le Tunisien Moez Limayem, nominé pour présider l’Université de Floride du Nord

L’Universitaire Tunisien Pr. Moez Limayem, a été récemment sélectionné par le conseil d’administration pour devenir président de l’Université de Floride du Nord. Sa nomination sera confirmée lors de la réunion du Conseil des gouverneurs prévue les 29 et 30 juin 2022.

Spécialisé en management information systems, Pr Limayem, qui a enseigné dans différentes universités dans le monde, notamment à celle de l’Arkansas, à Laval ou encore à Hong Kong, est doyen du Muma College of Business de l’Université de Floride du Sud (USF).

Membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce de la région de Tampa Bay et de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business International, Moez Limayem a d’abord travaillé dans le secteur privé en tant qu’analyste de systèmes et consultant en informatique, avant d’obtenir un MBA et un doctorat en administration des affaires à la Carlson School of Management de l’université du Minnesota.

Expert international en informatique pour l’Unesco, depuis 1992, Pr Limayem, natif de Ksar Hellal major de sa promotion à l’Institut supérieur de gestion (ISG), est lauréat de plusieurs prix universitaires, et a publié de nombreux articles, portant essentiellement sur l’intersection de la technologie avec le monde de la consommation, de l’enseignement et des affaires.

Cité par l’Université de South Florida, Moez Limayem a exprimé sa gratitude d’avoir été choisi comme président élu, ainsi que sa fierté «notamment pour les réalisations collectives ayant amélioré la vie des étudiants et lancé leur carrière», a-t-il indiqué, sachant que sa nomination pour devenir officiellement le septième président de l’Université de Floride du Nord nécessite l’approbation du conseil d’administration des universités de Floride, prévue lors de la réunion qui aura lieu les 29 et 30 juin 2022.

Y. N.