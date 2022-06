Tunisie : Abdelkarim Harouni retrouve son bureau au siège d’Ennahdha

Ayant subi plusieurs brûlures lors de l’incendie déclaré, le 9 décembre 2021, au siège d’Ennahdha au quartier de Monplaisir à Tunis, le président du Conseil de la Choura du mouvement islamiste, Abdelkarim Harouni, a retrouvé son bureau hier, lundi 6 juin 2022, après une longue convalescence.

Il a été accueillie avec les fleurs par plusieurs dirigeants nahdhaouis et à leur tête, Rached Ghannouchi et Ali Larayedh, les numéros un et deux du mouvement.

Lors de l’incendie, provoqué par un militant du parti, Sami Essifi, qui a mis le feu à son corps pour protester contre l’indifférence des dirigeants à sa situation sociale précaire, il y a eu un mort, l’auteur de l’incendie, et 18 blessés dont le numéro 2 du mouvement et ancien chef de gouvernement, Ali Larayedh, qui avait alors sauté d’une fenêtre et eut quelques fractures, et Abdelkarim Harouni, partiellement brûlé.

I. B.

