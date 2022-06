Tunisie – Grève des magistrats : Des mouvements d’escalade à l’horizon

Suite à la révocation de 57 juges par le président de la république, Kaïs Saïed, les magistrats ont décidé d’observer une grève depuis lundi 6 juin 2022. Et ce n’est peut-être que le début des protestations.

Ce mercredi, la vice-présidente de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Aïcha Ben Hassan, a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que la grève a été respectée à 99%, dans toutes les régions du pays.

Et d’ajouter que les juges tiennent à l’indépendance du pouvoir judiciaire et ne comptent pas abandonner leur cause.

Mme Ben Hassan a également affirmé que la coordination des magistrats rendra public, dans les prochaines heures, ses décisions concernant les prochains mouvements d’escalade.

