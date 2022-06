Tunisie : un été inoubliable avec All – Accor Live Limitless

Cet été 2022, le programme de fidélité Lifestyle All-Accor Live Limitless offre à ses membres des réductions exclusives pouvant aller jusqu’à 30% sur tous leurs séjours (avec petit-déjeuner offert) dans les hôtels Accor, au niveau de la région Inde, Moyen-Orient, Afrique et Turquie.

Accor, leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui exploite plus de 420 hôtels en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie, vient d’annoncer le lancement pour cet été, d’une offre exclusive destinée à ses clients les plus fidèles. Ces derniers pourront ainsi bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à 30% sur l’ensemble de leur séjours (petit-déjeuner inclus) auprès des hôtels du groupe. Les membres du programme All-Accor Live Limitless ont la possibilité de réserver, à partir du 25 mai et jusqu’au 15 septembre 2022, pour des séjours allant du 1er juin au 30 septembre 2022.

La meilleure manière de célébrer la saison estivale est de profiter de vacances de rêve, pour vous et vos proches, All-Accor Live Limitless a tout prévu !

En Tunisie, les membres du programme All-Accor Live Limitless peuvent choisir parmi une variété de marques et d’établissements urbains ou balnéaires. A Tunis, Gammarth, Sousse et Sfax, les clients All peuvent profiter de tout le savoir-faire et l’hospitalité Tunisienne. Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires, d’un évènement professionnel, de célébrations ou de vacances bien méritée, les membres ALL sont traités avec la plus grande attention et bénéficient d’avantages exclusifs.

Mövenpick Hotel du Lac Tunis.

À Tunis, les membres ALL peuvent choisir de séjourner ou de se faire plaisir dans des établissements comme le Mövenpick Hotel du Lac Tunis , un établissement premium situé sur les berges du lac de Tunis avec son large spa et sa salle de fitness entièrement équipée. Les membres All peuvent se régaler pour un déjeuner ou un dîner inoubliable à La Table Du Chef, véritable atelier culinaire, ou au Grand Restaurant en intérieur ou en terrasse pour profiter de l’imprenable vue sur le Lac de Tunis. Pour ceux qui recherchent un hammam tunisien authentique ou des soins de spa, le S Pet Aqua SPA & Fitness offre des expériences de bien-être inoubliables. Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis propose une grande salle de bal modulaire, élégante et connectée, et 3 salles de réunion entièrement équipées et décorées avec goût, idéales pour les réunions de taille moyenne et les présentations.

Novotel Lac Tunis.

Les membres ALL qui cherchent un hôtel inspirant et moderne, pourront choisir de séjourner au sein du dernier né de la collection Accor, dans le quartier des Berges du Lac 2 : Novotel Tunis Lac ! Vous aurez la possibilité de profiter de l’une des 122 chambres et suites de cet établissement moderne et inspirant. Les clients disposent également d’un large éventail d’options culinaires grâce aux 2 restaurants : Food Exchange, qui propose un buffet varié mettant à l’honneur les produits frais et sains, et le restaurant gastronomique « Le Clos du Lac », qui met en avant la Gastronomie internationale. Envie d’un moment d’évasion, rendez-vous au bar de l’hôtel et sa terrasse piscine, un lieu unique pour se détendre comme on veut. Pour vos réunions, Novotel Les Berges du Lac vous propose des événements sur mesure, avec ses salles modulables exposées à la lumière du jour, qui s’adapteront parfaitement à vos réunions professionnelles ou privées, dans un cadre convivial et inspirant.

Movenpick Hotel Gammarth .

Au Movenpick Hotel Gammarth , hôtel de charme à Gammarth situé dans un quartier résidentiel exclusif surplombant les belles baies de la Méditerranée et les collines de Sidi Bou Said, les membres bénéficient du sable d’or de la plage privé pour une parfaite évasion de la ville et peuvent dîner dans la gamme diversifiée de restauration. Au restaurant L’Horizon, de jour comme de nuit, vous pourrez déguster une variété de saveurs méditerranéenne avec vue imprenable sur la baie de Tunis.

Une salle polyvalente est disponible pour les événements et les célébrations, pouvant accueillir jusqu’à 250 invités. Pour les réunions d’affaires, l’hôtel dispose de trois salles de réunion communicantes. Chaque salle peut accueillir 30 personnes et donne accès à toutes les ressources de notre centre d’affaires à la fine pointe de la technologie.

Novotel Tunis.

Les membres souhaitant séjourner au cœur de la capitale peuvent choisir le Novotel Tunis et bénéficier de l’offre sur leur séjour et les soins du spa. Idéalement situé sur l’avenue Mohamed V au plein cœur du quartier des affaires et en face de la cité de la culture, le Novotel Mohamed V est à seulement 10 min de l’aéroport Tunis-Carthage et à proximité du centre-ville de Tunis, il dispose de 126 chambres (dont 4 suites) climatisées et équipées en wifi, d’un restaurant, d’un bar et de 14 salles de réunions. En plus du Novotel Café qui offre menu simple et généreux de produits de saison et d’excellents plats du jour, le Sky Bar, situé au dernier étage de l’hôtel, propose différents cocktails et pâtisserie maison. Le Novotel Tunis convient aussi bien pour un voyage d’affaires qu’un séjour en couple ou en famille., la salle de fitness, la piscine & l’espace bien être font partie aussi des nombreuses options pour profiter d’un séjour inoubliable.

Ibis Tunis.

L’offre dédiée aux membres ALL est aussi disponible à l’hôtel Ibis Tunis pour vos prochains séjours. L’hôtel bénéficie aussi d’un emplacement stratégique, au plein cœur du quartier des affaires. Il se trouve à 7km de l’aéroport de Tunis-Carthage et à côté de la cité de la culture pour vous faire profiter de tous les atouts de la capitale tunisienne, L’hôtel vous offre un accès wifi gratuit et illimité. Idéal aussi bien pour vos voyages d’affaires que vos séjours en couple ou en famille. L’hôtel met aussi à votre disposition un restaurant qui vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour faire de chaque repas un moment où l’on découvre des nouvelles saveurs ainsi qu’un Bar en-cas qui vous donne la possibilité de commander des boissons et repas chauds ou froids à toute heure de la journée.

Movenpick Resort & Marine Spa Sousse .

A Sousse, les membres ALL peuvent bénéficier d’une expérience unique pied dans l’eau au Movenpick Resort & Marine Spa Sousse . Surplombant une mer étincelante, l’hôtel promet une escapade inoubliable. Bénéficiant d’un emplacement unique alliant plage et vie urbaine, il dispose également du premier spa marin en Tunisie, le Marine Spa. Pour ceux qui recherchent une expérience gastronomique, La Villa Restaurant propose un concept unique qui combine un restaurant et plusieurs bars, chacun avec sa propre atmosphère. Vous pourrez également déguster des sushis et des teppanyaki du Japon au restaurant Sendai ou vous rendre à l’hôtel pour prendre un verre au coucher du soleil dans les nombreux bars. Les membres voyageant avec leur famille peuvent bénéficier des commodités familiales dans tout l’hôtel. Les enfants sont aussi à l’honneur avec le club Little Birds gratuit et permettra aux parents de passer des vacances sans tracas.

Ibis Sfax.

A l’ Ibis Sfax , les membres auront le choix parmi 187 chambres idéales pour les voyages d’affaires et les séjours en couple ou en famille avec la nouvelle literie «Sweet Bed by ibis». Le restaurant «Pasta & Grill» propose à ses membres un large choix culinaire autour des plats locaux, grillades et une variété de pâtes. Aux côtés de la salle de fitness entièrement équipée et dotée d’une piscine extérieure, le soir la terrasse du Charlie’s Corner se métamorphose pour proposer aux membres un lieu de détente et dégustation des tendances de la saison. Idéalement situé à proximité des centres culturels, commerciaux et quartier d’affaires ibis Sfax dispose pour vos événements professionnels de 5 salles de réunions pratiques, flexibles, des pauses gourmandes et tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

