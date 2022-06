Des parlementaires allemands déterminés à impulser la coopération avec la Tunisie

L’Allemagne et la Tunisie disposent d’un potentiel important pour établir un partenariat complémentaire et stratégique dans plusieurs domaines vitaux, tels que les énergies renouvelables, les industries manufacturières et la recherche scientifique, notamment dans le domaine agricole.

C’est ce qu’a déclaré Christophe Hoffman, le président de la commission de la coopération économique et du développement du Bundestag. Il dirigeait une délégation parlementaire qui a été reçue, jeudi 9 juin 2022, par le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saïed, en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie.

La visite des parlementaires allemands vise à connaître les opportunités de renforcement de la coopération économique et à examiner les moyens de soutenir la Tunisie compte tenu de la situation internationale difficile, en exprimant la volonté de la commission parlementaire qu’il préside de faire pression pour renforcer la coopération bilatérale afin d’établir un partenariat actif dans l’intérêt des deux pays. Il a ajouté que cette coopération sera développée en fonction des opportunités disponibles et des avantages concurrentiels dans des secteurs porteurs, tels que les énergies renouvelables, les industries pharmaceutiques, la fabrication de composants automobiles, la recherche et l’innovation technologique et l’entrepreneuriat…, précise un communiqué du ministère. d’Economie.