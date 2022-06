Al-Jazeera cherche à envenimer la situation en Tunisie

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a démenti catégoriquement aujourd’hui, samedi 11 juin 2022, une rumeur diffusée hier par la chaîne qatarie Al-Jazeera, en mettant en garde contre la fréquence des fausses nouvelles visant à semer la discorde en Tunisie.

L’organisation syndicale a nié ce qui a été rapporté par la chaîne qatarie, à travers les propos d’un de ses invités. Selon de dernier, un journaliste appartenant au parti islamiste Ennahdha, l’armée tunisienne a informé l’organisation syndicale qu’elle a refusé d’obtempérer à une instruction du président de la république Kaïs Saïed lui demandant de procéder au bouclage de son siège à Tunis.

L’UGTT met en garde contre la fréquence des rumeurs diffusées ces derniers temps, et qui colportent des mensonges sur l’organisation et sur ses structures dans le but de répandre la confusion.

L’organisation a aussi appelé les citoyens à vérifier les informations, à ne pas croire les rumeurs et à éviter de les répandre dans les circonstances délicates et difficiles que traverse la Tunisie, par allusion à la tension qui marque les relations actuelles entre l’UGTT et le pouvoir exécutif.

Cette nouvelle affaire prouve s’il en est encore besoin que le Qatar ne se contente pas de soutenir financièrement et politiquement le parti Ennahdha, mais que l’émirat cherche à provoquer des désordres en Tunisie.

Le but est facile à deviner : il s’agit de faire échec à toute tentative de réforme démocratique dans le monde arabe, dont la conséquence directe serait de provoquer un vent de changement dans cet émirat moyen-âgeux dirigé par une famille.

I. B.