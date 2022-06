Elyes Kasri : «Remettons l’économie au cœur des préoccupations de l’Etat en Tunisie!»

Au moment où des experts en droit planchent sur une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum du 25 juillet prochain, des voix s’élèvent pour déplorer la marginalisation de l’économie dans le discours politique actuel en Tunisie et appeler à remettre l’économie au cœur des préoccupations de l’Etat.

C’est le cas d’Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie au Japon et en Allemagne, deux pays modèles qui ont su renaître, se développer et devenir de grands acteurs de l’économie mondiale, après avoir été partiellement détruits au cours de la seconde guerre mondiale.

Dans le post ci-dessous publié sur sa page Facebook, Elyes Kasri appelle à faire en sorte que la nouvelle constitution, en cours d’élaboration, puisse «offrir un cadre juridique garantissant la mobilité économique et sociale et faisant de l’Etat tunisien un élément moteur de la lutte contre la stagnation économique et sociale».