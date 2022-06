Tunisie : Arrestation d’un infirmier pour viol d’une patiente dans une clinique au Lac 2

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mardi 14 juin 2022, l’arrestation d’un infirmier pour viol d’une patiente dans une clinique au Lac 2 (Tunis), où il travaille. L’accusé, qui a nié les faits, a été placé en détention et l’enquête se poursuit.

Dans son communiqué, la DGSN a précisé que la patiente «originaire d’un pays voisin», a été entendue par la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et a indiqué que l’infirmier qui la prend en charge depuis son admission à la clinique, s’est introduit dans sa chambre dans la nuit du 11 au 12 juin, prétendant qu’il devait changer sa couche, mais qu’il l’a totalement déshabillée, avant de la violer, sachant qu’elle était incapable de se défendre, à cause de son état de santé.

Convoqué par la police, l’accusé a nié les faits, en prétendant que la patiente souffre de troubles mentaux depuis qu’elle a subi une neurochirurgie, allant même jusqu’à indiquer que la plaignante souffre aussi d’une maladie contagieuse transmissible sexuellement, par le sang, ou la salive, et qu’elle a été placée à l’isolement dans une chambre de la clinique.

Les enquêteurs ont vérifié les allégations de l’accusé auprès de l’établissement sanitaire et du médecin de la patiente, et il s’est avéré qu’il s’agit de mensonges qu’il a inventés, précise encore la DGSN.

Il a a été placé en détention sur ordre du ministère public, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.