Le chanteur palestinien Faraj Suleiman (Ahla men Berlin) au Festival international de Carthage 2022

Le chanteur et musicien palestinien Faraj Suleiman, connu notamment pour son titre « Questions in my mind », sera présent cet été au Festival international de Carthage (FIC 2022).

Chanteur, musicien, auteur et compositeur, le jeune artiste palestinien Faraj Suleimaan est l’une des nouvelles figures de la scène musicale alternative arabe. Sa chanson « Questions in my mind », issue de l’album à succès « Better than Berlin » a fait jusque-là plus de 10 millions de vus sur Youtube.

Faraj Suleiman qui a entre-autre composé la musique originale du film palestinien « 200 mètres », vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il fera partie de la programmation du Festival international de Carthage qui fait cet été son grand retour après deux éditions annulées à cause du Coronavirus (Covid-19).

F.B