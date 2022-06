Tunisie-Grève du secteur public : un service minimum sera assuré, promet le gouvernement

Si la grève générale du secteur public a lieu, le gouvernement aura recours à la réquisition d’un certain nombre d’employés pour garantir un service minimum aux citoyens, a déclaré Nasreddine Nsibi, expliquant que le recours à cette solution est légal et est loin d’être une première en Tunisie.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi et porte-parole du gouvernement, qui parlait aujourd’hui, mercredi 15 juin 2022, sur la Radio nationale, a également formé l’espoir que cette grève, fixée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour demain, jeudi 16 juin, soit évitée, soulignant que le gouvernement fera des efforts pour tenir une séance de négociation avec l’organisation syndicale, en s’empressant de préciser qu’il n’y a aucune séance programmée. «Mais nous mettrons tout en œuvre pour programmer une séance avec beaucoup de crédibilité et de transparence, et pour présenter des chiffres loin des hésitations et des fausses promesses qui ont été faites auparavant, compte tenu de la situation économique et financière du pays», a ajouté M. Nsibi, dans ce qui s’apparente à un aveu que le gouvernement n’a pas fait jusque-là de proposition sérieuse aux dirigeants syndicaux.

Concernant, justement, les propositions du gouvernement présentées lors de la réunion dite 5+5 tenue le 30 mai, relatives à la mise en œuvre des termes de l’accord du 6 février 2021, M. Nsibi a expliqué que sa valeur totale est de l’ordre de 1 000 millions de dinars, dont 160 millions de dinars ont été attribuées et 140 millions de dinars inscrites dans la loi de finances pour l’année en cours. Pour ce qui est du montant restant, estimé à 700 millions de dinars, le gouvernement a proposé d’en mettre en œuvre 25% au cours des années 2022 et 2023, les 50% restant entre 2023 et 2024.

Que la grève ait eu lieu ou non, le gouvernement soutient le droit de grève et respecte les structures et institutions de l’UGTT, a ajouté M. Nsibi.

