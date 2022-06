Tunisie-Affaire Instalingo : Mohamed Ali Aroui en garde à vue

L’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur Mohamed Ali Aroui a été placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête menée dans l’affaire de la société de production Instalingo, annonce Attessia TV, citant une source judiciaire.

Le ministère public a ainsi autorisé, ce vendredi 17 juin 2022, la direction d’enquête dans les crimes financiers et électroniques, relevant de la police judiciaire à poursuivre l’enquête, sachant que plusieurs suspects, dont Lotfi Hidouri journaliste à Achahed ont été placés en détention, hier soir, dans cette même affaire, qui a éclaté en septembre 2021

instalingo, est une société implantée à Kalâa Kebira, spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique et les suspects dans cette affaire risquent de lourds chefs d’accusation, notamment «complot formé dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État et pour changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre ainsi que pour offense contre le chef de l’État» (articles 67, 68 et 72 du Code pénal).

Outre les arrestations, en Tunisie, des complices qui se trouvent à l’étranger, font l’objet de mandats d’amener, pour les mêmes accusations, et ce, depuis l’ouverture de l’enquête.

