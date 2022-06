Tunisie : six mesures prioritaires pour la relance de l’investissement

A la lumière de la revue des mesures et réformes prévues ainsi que des nouvelles propositions d’actions prioritaires à lancer. Le Conseil des chambres mixtes (CCM) lance un appel pour une action vigoureuse pour assurer la relance de l’économie en Tunisie.

Cet appel a été lancé après la tenue, mercredi 15 juin 2022, à la Cité de la Culture de Tunis, de l’atelier de restitution de la première vague des mesures et des réformes pour un meilleur climat d’affaires, qui s’inscrit dans le cadre du dialogue public-privé.

Tout en prenant en considération la spécificité du contexte économique actuel, le conseil rappelle les attentes du secteur privé manifestées à plusieurs reprises et communiquées de manière explicite lors des différentes réunions avec les membres du gouvernement pour l’amélioration du climat des investissements et souligne l’importance cruciale de la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour la relance de l’investissement, la création de richesses et de l’emploi.

Dans la perspective de l’organisation les 23 et 24 juin 2022 de la 20e édition du Forum de l’investissement en Tunisie, le CCM estime qu’il est important d’agir au plus vite afin d’assurer les conditions optimales pour la relance de l’économie.

Cet objectif ne pourra être atteint que par la mise en application, dans les meilleurs délais, d’une grande partie des mesures annoncées.

Le Conseil suggère de finaliser avant la tenue du Tunisian Investment Forum, les mesures prioritaires suivantes :

– publier la modification du décret 389 et du manuel des procédures ;

– digitaliser complètement le parcours de l’investisseur ;

– publier les textes d’application de la loi n° 2020-30 du 30 Juin 2020 relative à l’économie sociale et solidaire ;

– publier les textes d’application de la Loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au crowdfunding ;

– revoir la gestion de la manutention au niveau du port de Radès en procédant à la restructuration de la STAM, la construction de nouveaux quais et la mise en place d’un nouveau dispositif d’exploitation ;

– amender sans délais l’Article 96 du code pénal.

Le CCM, tout en affirmant sa disposition à rester un acteur agissant dans l’essor économique du pays, réitère son engagement à œuvrer pour la relance des investissements directs étrangers en garantissant la protection des droits économiques et sociaux de toutes les parties prenantes.

Communiqué.