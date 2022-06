Nouveau record pour le Tunisien Nejib Belhedi : 155 Km de nage libre non-stop de Pantelleria à Hammamet (Vidéo)

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a félicité le nageur tunisien Nejib Belhedi, lieutenant colonel de l’armée de l’air à la retraite âgé de 69 ans, qui a réalisé un nouveau record, ce samedi 18 juin 2022, en parcourant 155 km en nage libre non-stop, et ce, depuis les côtes de Pantelleria en Italie jusqu’à Yasmine Hammamet en Tunisie.

Nejib Belhedi qui a nagé depuis le 15 juin, sans interruption a parcourus 155 kilomètres, une performance ayant duré entre 60 et 70 heures, précise le ministère qui se réjouit de ce nouveau record mondial réalisé par le champion tunisien.

Arrivé à Hammamet, le nageur exceptionnel a été accueilli, cet après-midi par des applaudissements et des youyous et avec l’hymne national. Épuisé mais ravi, il lancera en reprenant difficilement son souffle et en se levant : «Tounes !» (Tunisie).

Nejib Belhedi, qui détient de nombreux records, avait rappelons-le, fait son entrée, en octobre 2019, au Guinness Book des records après avoir décroché le titre mondial du marathon de nage le plus durable en solo, non-stop, non assisté, en eau de mer, au Sommet de l’Eau à Los Angeles.

En Février 2021, il avait également été sacré, «Homme mondial de l’année» pour la nage en eau libre par la World open water swimming association (Wowsa).

