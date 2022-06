Festival du film arabe-Rotterdam : Dhafer El Abidine sacré Meilleur acteur pour son rôle dans son film «Ghodwa»

L’acteur et réalisateur Dhafer El Abidine vient de décrocher le Prix du Meilleur acteur, au Festival du film arabe de Rotterdam, pour son rôle dans le film « Ghadwa », dont il est également le réalisateur.

C’est ce qu’annonce le Centre national du cinéma et de l’image ce lundi 20 juin 2022, sachant que «Ghodwa» est la première expérience de réalisation de Dhafer El Abidine, ayant fait sa sortie nationale en mars dernier.

Ce film 100% tunisien, avait remporté son prmier prix, en décembre dernier, au Festival international du Film du Caire, soit le Prix de la fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI).

Réalisé par Dhafer El Abidine (qui incarne le rôle principal de Habib) et produit par Dora Bouchoucha, «Ghodwa» met en scène, notamment Najla Ben Abdallah, Bahri Rahali, Rabeb Sraïri, Ghanem Zrelli, Ahmed Berhouma.

Synopsis : Habib, un avocat dont la santé mentale se détériore et qui vit un dilemme psychologique dans sa quête de la vérité sur les exactions commises sous l’ancien régime de Ben Ali. Il se se rapproche de son fils Ahmed âgé de 15 ans ( interprété par Ahmed Berrrhouma) après des années de séparation.

Entre vérité, justice et réconciliation, sous la pression d’événements inattendus, les rôles sont inversés. Ils se retrouvent dans une situation chaotique à laquelle ils ne sont pas préparés. Les rôles sont alors inversés et Habib un homme brisé, se voit pris en charge par Ahmed, son fils..

Y. N.