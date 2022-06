Ridha Belhaj : «Kaïs Saïed a détruit les acquis des 10 dernières années»

Le dirigeant au sein du Front du salut national, Ridha Belhaj, a estimé, ce lundi, 20 juin 2022, lors de son passage sur Mosaïque FM, que le président de la république Kaïs Saïed a «détruit les acquis des 10 dernières années.»

Et d’ajouter que «rien ne justifie le coup d’État et la monopolisation de tous les pouvoirs, ainsi que le fait d’aller vers un référendum sur-mesure».

La revendication principale, selon Belhaj, est le retour sur la voie démocratique. Il a appelé, dans ce contexte, à arrêter les mesures exceptionnelles et à revenir à la constitution de 2014, «avec la nécessité d’organiser un dialogue national global qui n’exclut personne.»

«Le Président de la république a eu un dialogue formel entre lui et lui-même. De plus, la Commission électorale a été domestiquée et chargée de mener le référendum selon sa volonté», a-t-il regretté.

C. B. Y.