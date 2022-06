Tunisie : Le ministère de l’Environnement invite les citoyens à choisir la nouvelle mascotte «Labib»

Le ministère de l’Environnement invite les citoyens à choisir la nouvelle mascotte «Labib», via un vote qui se poursuivra jusqu’au 27 juin 2022, via sa page Facebook.

Le 5 juin 2022 le ministère avait dévoilé, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Environnement, la nouvelle mascotte de l’environnement le fameux «Labib» le fennec du Sud tunisien super héro et justicier de l’écologie chargé de protéger la nature.

Le Labib «initial» Le Labib présenté le 5 juin 2022

Or le nouveau Labib, qui semble avoir pris du poids, n’avait plus rien à voir avec un fennec, avec son costume trop grand pour lui qui a aussi changé de couleurs et portant inexplicablement un masque… La nouvelle mascotte a de ce fait, été la risée sur la toile et avait suscité de nombreuses critiques.

Suite à cela, le ministère a finalement décidé, dans le cadre d’une approche participative, de proposer 4 prototypes inspirés de dessins réalisés par des enfants, parmi lesquels les citoyens pourront choisir le nouveau Labib (selon les couleurs), en votant sur la page Facebook du ministère de l’Environnement.

Y. N.