Selon Marouane Abassi, c’est PayPal qui a décidé de ne pas opérer en Tunisie

Selon Marouane Abassi, c’est PayPal plutôt que la Banque centrale de Tunisie (BCT), aux destinées de laquelle il préside, qui a décidé de ne pas opérer en Tunisie, sans expliquer les véritables raisons de cette décision, mentant ainsi par omission.

Les chiffres montrent le début d’une reprise économique, malgré la situation économique difficile à laquelle le pays est confronté en raison de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi.

S’exprimant lors du 6e Sommet tunisien du numérique (Tunisia Digital Summit, TDS) qui se tient les 22 et 23 juin à Tunis, sous le thème «Maturité numérique : innovation, données et automatisation des processus», Abassi a cité le nombre croissant de réservations de voyages, les bonnes récoltes agricoles et la hausse des envois de fonds des expatriés tunisiens.

Concernant l’absence du service de paiement électronique PayPal en Tunisie, M. Abassi a indiqué que c’est PayPal plutôt que la BCT qui décide d’opérer ou non en Tunisie, tout en omettant sciemment de préciser que c’est la règlementation de change d’un autre âge en vigueur dans le pays qui constitue le principal obstacle à l’engagement de ce système de paiement international et d’autres services du même genre en Tunisie, mentant ainsi par omission. Il y a eu d’ailleurs il y a quelques années des discussions entre PayPal et les autorités financières tunisiennes qui n’ont pas abouti, et on imagine bien pourquoi.

Le gouverneur de la BCT a rappelé le lancement par son établissement du paiement mobile engageant plusieurs banques de la place, appelant toutes les institutions financières, les banques et la poste tunisienne à adhérer à ce service afin de démocratiser l’inclusion financière et de répondre aux évolutions mondiales dans ce domaine.

Le directeur exécutif de la société organisatrice de l’événement (TPM), Skander Haddar a rappelé qu’environ 2.500 personnes assistent à ce sommet annuel qui réunit des décideurs dans le domaine de la transformation numérique en Tunisie et des experts des secteurs public et privé pour s’informer sur la derniers développements, innovations et transformations technologiques dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la robotique et de la cybersécurité…

I. B. (avec Tap).