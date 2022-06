Tennis : Ons Jabeur et Serena Williams ravies d’avoir composé le duo «ONSRENA» (Photos)

Ons Jabeur et Serena Williams qui ont dû quitter le tournoi d’Eastbourne en demi-finales suite à une blessure de la championne tunisienne semblent ravies d’avoir composé le duo surnommé Onsrena et ont échangé, sur les réseaux sociaux, des messages de remerciements.

Cette semaine, la légendaire Serena Williams (23 fois vainqueur du Grand Chelem) a fait son retour sur le court de tennis après un arrêt d’une année, suite à une blessure. Pour son grand come-back, elle a choisi de jouer en double, au tournoi international d’Eastbourne avec la championne tunisienne Ons Jabeur, classée 3e mondiale.

Le duo surnommé Onsrena, et dont l’affinité n’est plus à prouver, a dû arrêter la compétition en demi-finale, mais les deux joueuses continuent à faire parler d’elles et à échanger des messages et des photos sur la toile.

Serena Williams a parlé d’une «belle semaine passée aux côtés d’une coéquipière encore meilleure», tout en souhaitant un prompt rétablissement à Ons Jabeur, qui lui a affirmé, pour sa part, que jouer avec elle était réellement amusant et en espérant que cela se reproduira.

«ONSRENA », a encore publié la championne tunisienne, en notifiant Serena Williams qui lui répondra «ONSRENA forever». Un échange d’amabilité ayant fait réagir les fans des deux joueuses, qui ont notamment demandé à ce que celles-ci rejouent ensemble en double dans des prochains tournois.

Notons que les deux joueuses se préparent pour le tournoi de Wimbledon et qu’Ons Jabeur a rassuré quant à sa blessure tout en remerciant tous ceux qui continuent à l’encourager et en particulier ses compatriotes, et se montrant même motivée plus que jamais en rappelant qu’elle souhaite devenir la Numéro 1 mondiale.

