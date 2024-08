Les joueuses du circuit parlent de Ons Jabeur qui fête son 30e anniversaire

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur manque certainement à l’US Open, qui se tient du 19 août au 9 septembre 2024. Des douleurs à l’épaule ont empêché la «ministre du bonheur» de concourir cette année. A l’occasion de son 30e anniversaire, qu’elle a fêté le 28 août, ses consœurs parlent d’elle, surtout en bien.

Matt Fitzgerald

Aujourd’hui, Ons Jabeur fête ses 30 ans. Alors qu’elle s’est imposée sur le circuit WTA, l’athlète pionnière a prouvé qu’elle trouvait un écho auprès des fans du monde entier et de ses concurrentes. Cela prouve que Jabeur ne perd jamais de vue qui elle est au fond.

«Même enfant, je suis une personne très ouverte. Je pense que je dis simplement ce qui me passe par la tête. J’ai juste l’impression que ce n’est pas bien de garder nos émotions à l’intérieur. Il vaut mieux les laisser sortir et les accepter», nous a dit Jabeur lors d’un tournage pour Tennis Channel plus tôt cette année à Indian Wells. «Pour moi, l’honnêteté est la clé de nombreuses relations. C’est beaucoup plus sain pour moi», a-t-elle ajouté.

A ce propos, nous avons demandé à quelques collègues de Jabeur de dire ce qu’elles pensent de la Tunisienne.

«C’est vraiment une personne sympa»

Naomi Osaka, quadruple gagnante majeure de l’US Open, a déclaré : «Elle est probablement la personne la plus gentille que j’ai jamais rencontrée en tournée. J’ai d’abord interagi avec elle parce que nous faisions WTA Rising Stars. Je ne sais même pas quelle année c’était, mais j’étais très introvertie, bien plus introverti qu’aujourd’hui. Elle s’est efforcée de venir me parler tous les jours et je ne l’oublierai jamais.» «J’aurai toujours tellement d’amour dans mon cœur pour elle. Je pense qu’elle est simplement du genre à vouloir toujours s’assurer que tout le monde va bien», ajoute-t-elle.

«Je pense qu’Ons est l’une des joueuses inspirantes parce qu’elle défend ce en quoi elle croit, et je pense que c’est toujours une qualité très forte», a déclaré Marta Kostyuk. «C’est vraiment agréable de la voir réussir, disputer trois finales du Grand Chelem. Je sais qu’elle est triste de ne pas avoir encore pu en gagner un, mais oui, j’espère vraiment pour elle qu’elle pourra gagner un jour et bonne chance. C’est vraiment une personne sympa», a-t-elle ajouté.

«Elle se bat pour les autres joueuses»

Tatjana Maria lui a fait écho : «Je pense qu’elle est ouverte. Elle se bat aussi beaucoup pour nous, les joueuses. Elle fait beaucoup pour améliorer la WTA à la fin. Et je pense que c’est ce qui la rend aussi géniale, qu’elle se bat pour les autres joueuses. Elle essaie tout.»

Lorsqu’elle a partagé pour la première fois un terrain avec Jabeur en 2012, Victoria Azarenka se souvient avoir pensé: «Qui est cette fille ?». Les deux sont depuis devenus de bons amis, l’enfant au fond de Jabeur se manifestant pour des raisons évidentes.

«Elle est très drôle. Elle aime les enfants et elle aime mon fils. Ils jouent toujours», explique Azarenka. Elle enchaîne : «C’est vraiment incroyable la façon dont elle a pu se construire et apporter cette prise de conscience à la région et à la Tunisie, étant en quelque sorte un modèle pour les jeunes filles qui ont une culture différente. Et j’aime ça chez elle. Elle reste toujours fidèle à elle-même.»

Lorsqu’on a demandé à Daria Saville de raconter un souvenir de Jabeur, elle n’a pas pu s’empêcher d’être ironique en répondant. Car c’est un authentique hommage à son amie. «Ons n’a fait aucun effort pour être ami avec moi, donc ça a été un voyage difficile. Apparemment, j’ai 30 ans avant elle et elle vole la vedette», a plaisanté l’Australienne lors de l’événement de San Diego en février. «J’aime son sarcasme, donc vu la façon dont j’ai mené cette interview, elle me comprendrait, elle comprendrait», a dit Saville. Et d’ajouter : «C’est quelqu’un que vous pouvez facilement approcher et si jamais vous avez besoin d’aide, elle sera là pour vous. J’apprécie donc vraiment cela.»

Traduit de l’anglais.

Source : Tennis.