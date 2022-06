Tunisie : Arrêté par la police, Hamadi Jebali entame une grève de la faim et décide de ne pas coopérer

Arrêté ce jeudi 23 juin 2022 à Sousse et conduit à la brigade antiterroriste d’El-Gorjani à Tunis, l’ancien chef du gouvernement nahdhaoui Hamadi Jebali a entamé une grève sauvage de la faim, annoncent ses avocats.

Yamina Zoghlami a diffusé, ce soir, sur sa page Facebook, une note signée par Zeineb Brahmi, Mohtar Jemai et Nawel Toumie et Boubaker Ben Ali, avocats de Hamadi Jebali, qui ont annoncé avoir rencontré leur client, après son arrestation, et que celui-ci a décidé d’entrer en grève sauvage de la faim.

Il a également pris la décision de ne pas coopérer ni de répondre aux questions des enquêteurs, considérant que «le mobile de cette affaire est politique», ajoutant qu’il estime aussi avoir été «enlevé et séquestré»…

Rappelons qu’en mai dernier, des produits suspects avaient été découverts dans un atelier à Sousse, appartenant à l’épouse de Hamadi Jebali notamment des sacs contenant des matières à combustion rapide et des résidus d’aluminium, ainsi que 3 bouteilles d’acétylène, selon le ministère de l’Intérieur (MI).

La propriétaire de l’atelier faisait également travailler des ouvriers étranger, dont le séjour est illégal en Tunisie, avait annoncé le MI le 12 mai, tout en affirmant que l’ancien chef du gouvernement avait tenté d’entraver l’opération et le processus de la saisie, insistant même pour accompagner sa femme à l’unité sécuritaire, bien qu’on lui avait demandé de quitter le district de l’unité de sécurité.

Y. N.