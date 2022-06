Tunisie : le nombre de puits de pétrole est passé de 38 à 7 en 10 ans

Six décrets relatifs aux concessions pétrolières et leurs annexes jointes ont été publiés au Journal officiel de la république tunisienne (Jort) le vendredi 21 juin 2022. Ces accords ont été conclus entre l’Etat tunisien et l’Entreprise nationale tunisienne des pétroles (Etap) et/ou d’autres entreprises.

La liste de ces accords comprend les concessions suivantes : Maamoura, Djebel Tamesmida, Djebel Grouz, Djebel Douleb, Gremda et Miskar.

Etap détient plus de 40 concessions, en plus d’autres exploitées en externe, selon les données publiées par l’entreprise.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines Neila Gongi avait indiqué, le 14 mai dernier, que les indicateurs du secteur des carburants montrent une forte baisse de la production de pétrole brut et de gaz naturel au cours des dix dernières années. Le nombre de puits de pétrole est passé de 38 à 7, selon les chiffres qu’elle a avancés.

Conséquence : la Tunisie dont la balance énergétique était excédentaire il y a trente ans est devenue importatrice de plus de la moitié de ses besoins de pétrole et de gaz, qui plus est dans un marché mondial où les cours flambent en raison de la reprise économique post-Covid et de la guerre russo-ukrainienne.

I. B. (avec Tap).