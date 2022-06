Stafim lance la New Opel Mokka en Tunisie

Le tant attendu Nouvel Opel Mokka a été lancé 23 juin 2022 en Tunisie au Circus Gammarth, où Stafim Groupe, importateur officiel de la marque Opel en Tunisie a annoncé fièrement trois grandes nouvelles.

D’abord, le lancement du Nouvel Opel Mokka, Tout sauf Normal, qui est la première voiture à afficher le nouveau visage de la marque, l’Opel Vizor.

Ensuite, Stafil a annoncé sa collaboration avec la nouvelle ambassadrice de la marque Samira Magroun, qui représentera à merveille l’exigence, la modernité et l’audace de la marque allemande.

Les performances de Stafim Groupe la place sur le podium des meilleures ventes automobiles et leader des ventes de de pièce de rechange en Tunisie, malgré le contexte automobile perturbé à l’échelle nationale et internationale. Stafim Groupe profite de l’occasion pour remercier ses clients, collaborateurs et son réseau pour ces excellentes performances.

La soirée ‘’All White Everything’’ By Opel a été le moment opportun et décalé, à l’image du Nouvel Opel Mokka, pour revendiquer son design émotionnel et signaler l’orientation prise par la marque avec audace et exigence.

C’est d’ailleurs la première voiture à arborer le logo à l’éclair, qui vient d’être redessiné, et la nouvelle façon de dénommer les modèles, avec les lettres au nouveau graphisme implantées à l’arrière et au centre.

Le Nouveau Mokka est également le premier véhicule Opel à être doté du Pure Panel et d’une planche de bord totalement numérique.

Opel Mokka est disponible actuellement en deux versions thermiques équipées de motorisations à haut rendement.

Design époustouflant

La silhouette du nouvel Opel Mokka se démarque par la perfection de ses volumes. Particulièrement soignée jusque dans les moindres détails, cette cinq-places compacte de 4,15 mètres affiche une grande force de caractère définie par des porte-à-faux courts et une large empreinte au sol.

Vu de face, l’élément le plus marquant est l’Opel Vizor, au design incontournable.

La «Face Vizor» inspirée de la légendaire Opel Manta est adoptée sur tous les nouveaux modèles de la marque.

Comme sur un casque intégral, une visière protectrice recouvre la nouvelle face avant des Opel, regroupant en un seul élément la calandre, les phares à LED et le nouveau logo portant l’éclair Opel. La dénomination du modèle apparaît pour la première fois au centre du hayon avec une police spécifique qui forme le mot «Mokka» d’une manière technique, fluide et vivante.

L’intérieur aussi exploite cette sobriété du design. Le nouvel Opel Pure Panel intègre deux grands écrans pour ne laisser la place qu’à l’essentiel.

Contrairement aux planches de bord surchargées d’informations et de commandes, le Pure Panel affiche une ligne originale et épurée. La structure est claire et compréhensible d’un coup d’œil. Les designers d’Opel ont accordé une grande importance à la désintoxication numérique. Afin d’éviter de distraire le conducteur, ils ont veillé à ce que le système fonctionne de manière intuitive. Les boutons contrôlent toujours les fonctions les plus importantes sans avoir à naviguer dans des menus.

D’ailleurs, le design époustouflant d’Opel Mokka lui a permis de remporter le prix «Design of the Year 2021», décerné par le magazine Top Gear.

Le nouveau Mokka est disponible en Tunisie en boite de vitesse automatique 8 rapports, en deux finitions Elégance Limited et GS Line avec des moteurs thermiques, grâce à la plateforme multi-énergie CMP.

Les moteurs essence à la fois nerveux et économiques, offrent une puissance de 96 kW (130 ch). L’ensemble des motorisations profite d’une consommation modérée de carburant et de bonnes performances (consommations préliminaires mixtes WLTP : 6-4,3 l/100 km, 135-114 g/km de CO2).

Les nouveaux moteurs essence se caractérisent par un rendement élevé et de bonnes performances dynamiques. Les frottements et les pertes internes ont été minimisés. Le turbocompresseur réagit immédiatement, permettant la délivrance d’un couple important à bas régime. Les moteurs sont accouplés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte automatique à huit vitesses dont les passages sont particulièrement fluides. L’équipe d’ingénieurs de Rüsselsheim a beaucoup travaillé sur la réduction de la masse : le nouveau Mokka gagne jusqu’à 120 kg par rapport à la génération précédente. Ils en ont profité pour améliorer aussi la rigidité de la caisse. Avec des bénéfices évidents : le nouveau Mokka consomme beaucoup moins, tout en étant beaucoup plus réactif, agile et amusant à conduire.

La technologie innovante à la portée de tous

Le nouveau Mokka perpétue la tradition Opel : proposer les technologies innovantes des classes supérieures à un large éventail d’acheteurs

Composé de 14 éléments, il est unique dans la catégorie. Toutes les versions du Mokka sont équipées des Feux Eco LED, d’un frein de stationnement électrique ainsi que d’un système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Une caméra de recul panoramique à 180 degrés, une sentinelle latérale et une alerte de présence dans l’angle mort sont également disponibles.

Le nouveau Mokka relie et divertit parfaitement conducteur et passagers. Le haut de gamme Multimedia Navi Pro est doté d’un écran tactile couleur haute résolution de 10,0 pouces. Les moniteurs sont intégrés au nouveau Pure Panel et orientés vers le conducteur. L’affichage du Driver Info Centre peut atteindre 12 pouces. Opel a toujours été réputé pour la conception de ses systèmes d’assise. Les sièges sont disponibles en définition sportive.

Les clients peuvent découvrir toutes les nouveautés de la Marque sur Opel.tn https://www.opel.tn/ et peuvent aussi prendre RDV en ligne pour entretenir ou réparer votre véhicule sereinement.

Enfin, Nouveau Mokka ainsi que toute la gamme de véhicules Opel sont disponibles dans le réseau Stafim qui a été étoffé récemment par l’ouverture d’un point de vente à Hammamet et inaugurera très bientôt un autre à Sfax.

Communiqué.