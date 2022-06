Story telling sur la transformation digitale en Tunisie

Les enfants ne vivent pas seulement une transformation digitale… ils naissent et grandissent avec le digital… et ils se débrouillent sans l’aide de personne pour en tirer profit autant qu’ils peuvent. Cela est vrai pour tous les enfants du monde. En face, l’administration publique en Tunisie peine à se mettre à niveau.

Par Raouf Laroussi *

Il est venu tout content pour me dire qu’il a téléchargé le jeu Euro-football 2022 sur PlayStation tout en me précisant que c’était marqué gratuit. En vérifiant sur mon compte e-mail qui correspond à l’adresse fournie à PlayStation pour le contrôle parental, j’ai effectivement trouvé que la plateforme m’a envoyé un mail pour me dire que l’achat a été effectué avec succès et que le coût est de 0. Tout est bien! Mais quelle leçon en tirer ?

Un avant-goût du monde de demain

Les enfants ne vivent pas seulement une transformation digitale… ils naissent et grandissent avec le digital… et ils se débrouillent sans l’aide de personne pour en tirer profit autant qu’ils peuvent. Plus encore que la transformation digitale, ils se frottent à l’intelligence artificielle à travers ces jeux qui interagissent avec eux en temps réel et leur répondent du tac au tac et avec tact !

C’est hallucinant et ça donne un avant-goût du monde de demain où vivront ces enfants. Un monde où les objets auront une intelligence que les humains devraient apprivoiser… Ceci d’une part. Mais jetons maintenant un coup d’œil sur le monde des adultes…

Sur l’armada de fonctionnaires dans les ministères et autres administrations étatiques ou semi-étatiques et même certaines entreprises privées embourbés dans la paperasse et qui vous renvoient aux calendes grecques pour n’importe quel petit service après vous avoir «plus ou moins gentiment» demandé de présenter mille autres papiers. Cette armada était censée se secouer et réaliser la transformation digitale ! Mais qu’en est-il?

Une survivance du monde d’hier

Internet est né dans les années 90. On est en 2022. Nos vaillantes administrations publiques et entreprises ont rarement un site web même simplement informationnel digne de ce nom. Et ce n’est là que le niveau zéro des services en ligne ! Tous ou presque se rabattent sur Facebook pour communiquer. Une honte !

Qu’est-ce qu’on fait alors? Des prêts et une assistance de banques et institutions internationales pour réaliser… la transformation digitale. Sachant que les compétences tunisiennes dans ce domaine sont innombrables, d’un niveau enviable à tel point qu’elles sont happées par nos voisins du nord de la Méditerranée.

Il est minuit passé. Le garçon n’a pas voulu dormir, il attend la fin du téléchargement qui peine à se faire en raison du débit limité… Il ne veut pas dormir avant de tester le nouveau jeu… mais il faut exercer l’autorité parentale et le renvoyer au lit ! Voilà… J’arrête là. Bonne nuit et faites de bon rêves !

* Universitaire.

