Tunisie : les Innovation Days pour stimuler l’écosystème des startups

Les Journées internationales de l’innovation ou Innovation Days se tiendront les 27 et 28 juin 2022, à l’espace Arena, aux Berges du Lac 1, à Tunis.

Dans une vision de globalisation de l’innovation tunisienne, d’externalisation et d’élargissement des marchés ciblés, StartupGateX, qui organise ces journées en partenariat avec l’Agence de promotion de l’investissement et de l’innovation (APII), donne l’opportunité aux startups et PMEs de se développer via le montage des partenariats gagnant-gagnant avec des entrepreneurs étrangers de la région Mena.

Cet événement ouvrira l’horizon aux structures d’accompagnement et de financement des entreprises émergentes pour établir des partenariats et accroître leurs activités. Ce sera une opportunité de visibilité et de networking pour les jeunes porteurs de projets, les petites et moyennes entreprises innovatrices opérant dans le domaine de l’e-commerce, de l’intelligence artificielle, de la fintech, de l’agritech, du foodtech, de l’industrie 4.0, du développement durable et des villes intelligentes.

Cette rencontre accueillera plusieurs sessions de pitching pour promouvoir les porteurs de projets tunisiens et inciter les investisseurs étrangers à les financer et investir localement en Tunisie.

Des séminaires dédiés aux investisseurs étrangers venant de l’Arabie Saoudite, de l’Algérie, du Maroc et de la Libye se tiendront tout au long de cette rencontre, qui prévoit le hackathon «Hack For IoT (des applications dédiées aux villes intelligentes)», la signature de conventions de partenariat et le montage d’alliances entre les structures tunisiennes, libyennes, algériennes et saoudiennes, ainsi que des rencontres B2B et matchmaking et une foire pour les startups tunisiennes et une autre pour les offres d’emploi.

Les organisateurs visent à stimuler l’évolution régionale de l’écosystème entrepreneurial et à promouvoir l’empreinte tunisienne.

Les 2000 participants, dont 200 entrepreneurs étrangers, viendront d’une dizaine de pays.