Tunisie : partenariat public privé pour valoriser les bâtiments à intérêt historique

Une cérémonie se tiendra le ce samedi 25 juin 2022 au casino d’Hammam Lif, dans la banlieue sud de Tunis, pour le lancement d’un dispositif de concessions culturelles et touristiques dans des bâtiments à intérêt historique.

Au cours de la cérémonie, qui se tiendra sous le haut patronage de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, un accord de coopération sera signé par Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Atef Mejdoub, président de l’Instance générale des partenariats public privé, Faouzi Mahfoudh, directeur général de l’Institut national du patrimoine et Stephan Orval, coordonnateur régional Afrique du Nord d’Expertise France, partenaires du projet.

Compte tenu du texte de l’accord et de leurs rôles et attributions, ces partenaires s’associent pour développer une assistance technique à tous les ministères, municipalités et entreprise publiques propriétaires de bâtiments historiques souhaitant les confier à des acteurs privés pour y développer des activités culturelles et touristiques.

Ce partenariat public-public a été imaginé pour mieux relever les défis que soulèvent ces interventions. En apportant une réponse publique technique et juridique de qualité, il a pour ambition de rassurer les potentiels investisseurs de la culture et du tourisme sensibles à la valorisation du patrimoine bâti tunisien.

En effet, le potentiel que représente ce patrimoine n’est plus à démontrer. Néanmoins, il a été constaté que les institutions publiques tunisiennes qui disposent d’un patrimoine bâti à intérêt historique rencontrent des difficultés à entretenir voire à exploiter leurs biens. Ce capital est fréquemment soumis aux détériorations naturelles ou humaines. Qu’ils soient protégés, classés ou répertoriés, ces bâtiments à valeur historique requièrent une haute technicité et des budgets significatifs pour les restaurer et les valoriser.

Ainsi, le partenariat public privé dans ces bâtiments offre une perspective d’activité économique source de revenus et de création de valeur. Ces revenus contribuent à la conservation du monument et génèrent des retombées directes et indirectes durables sur les territoires.

Dans une approche de modernisation du processus de l’assistance technique développée dans ce projet, une plateforme numérique dynamique et interactive a été développée sur la plateforme de l’IGPPP. L’inscription à la plateforme est gratuite et ouverte à toutes les personnes publiques. Facile d’utilisation, elle permet la soumission des dossiers en ligne à l’IGPPP, ainsi que le suivi de leur traitement. Grâce à son système de sécurité, elle garantit la confidentialité des données.

La municipalité d’Hammam Lif, un des premiers bénéficiaires du dispositif, accueillera la cérémonie de signature au sein de son casino qui a fait l’objet d’un appel d’offre pour une mise en concession le 25 mai dernier (dossier d’appel d’offre téléchargeable sur le site de l’IGPPP).

A noter que ces composantes s’inscrivent dans le cadre du projet Patrimoine 3000, composante mise en œuvre par Expertise France dans le cadre du Programme Tounes Wijhetouna (Tunisie, notre destination) qui appuie la diversification du tourisme, le développement de l’artisanat et la valorisation du patrimoine en Tunisie.

La diversification et la valorisation de ces secteurs réclament une plus grande collaboration entre tous les acteurs.

Ce Programme de 51 millions d’euros, cofinancé par l’Union européenne sur une durée de 6 ans (2019-2025), contribue au développement économique durable et inclusif de la Tunisie à travers la réalisation de quatre objectifs majeurs :

– l’adaptation de l’environnement administratif et réglementaire et des mécanismes d’appui aux exigences de la diversification touristique;

– la diversification touristique par le développement de nouveaux produits éco-touristiques, culturels, des produits du terroir et de nouvelles destinations touristiques régionales, en favorisant les synergies entre les acteurs des filières agroalimentaires, artisanales, du patrimoine culturel et de la promotion touristique;

– l’amélioration de la compétitivité du secteur de l’artisanat, afin d’assurer une montée en gamme des produits et de développer l’accès aux marchés ;

– la valorisation touristique du patrimoine culturel tunisien. Communiqué.