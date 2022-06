Tunisie : décès de Tarek Ben Hiba, célèbre militant de l’immigration en France  

La famille associative tunisienne et maghrébine en France vient de perdre l’un de ses dynamos, Tarek Ben Hiba, le président de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), qui est décédé, ce dimanche 26 juin 2022.

Militant associatif actif en France depuis une quarantaine d’année, feu Tarek Ben Hiba s’était illustré au cours des années 1990 et 2000 par son opposition au régime autoritaire de l’ancien président Ben Ali. Il était membre fondateur de la FTCR, anciennement Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT), une association française non gouvernementale regroupant des associations diverses qui ont en commun une double référence géographique : le pays de résidence la France et celui d’origine, la Tunisie.

Il a longtemps milité pour les libertés en Tunisiens et les droits des immigrés en France, les deux combats étant complémentaires en ce qu’ils œuvrent pour la préservation de la dignité humaine. Ses articles publiés dans Kapitalis (voir ci-dessous) témoignent de tous ses engagements. L’homme s’en va, mais son œuvre reste dans la mémoire de ceux qui ont reçu ses messages humanistes et égalitaires.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et ses camarades au sein du FTCR et de la société civile maghrébine en France, qui vient de perdre l’un de ses valeureux membres.

I. B.

Articles de Tarek Ben Hiba dans Kapitalis :