Fusion symphonique: La nouvelle scène musicale tunisienne à l’honneur à l’Opéra de Tunis

Plusieurs artistes de la scène alternative tunisienne étaient en concert hier soir, dimanche 26 juin, à la prestigieuse salle de l’Opéra de Tunis, accompagnés par l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien dans le cadre du projet Fusion symphonique.

Le duo Yuma composé de Sabrine Jenhani au chant et de Ramy Zoghlami à la guitare, le groupe Aytma, le violoniste Zied Zouari, le musicien et compositeur Selim Arjoun, le guitariste Hedi Fahem et d’autres artistes ont participé au projet Fusion symphonique organisé par le Pôle musique de l’Opéra de Tunis et l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien en collaboration avec Tunisia 88 et Klink, qui a été présenté au public hier soir en présence de la ministre des Affaires culturelles Hayeet Guettat Guermazi et face à une salle comble où un public de tout âge a répondu présent.

Ce concert est l’une des premières collaborations entre des artistes de la scène alternative d’un côté et d’un orchestre symphonique de l’autre côté, et c’est sous la direction de Fedi Ben Othmane et Selim Arjoun que l’on a pu redécouvrir des titres phares de la nouvelle scène alternative tunisienne dans de nouveaux arrangements symphonique, dont « Trab Lebled », générique de la deuxième saison de la série tunisienne « Harga » de Lassaad Oueslati, composé par Selim Arjoun et porté par la voix de sa sœur la jeune chanteuse Nour Arjoun.

« Tunisia 88 », l’un des organisateurs de cet événement, comprend près de 600 clubs de musique dans des lycées secondaires à travers le pays dont bénéficient des milliers d’élèves.

F.B