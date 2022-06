Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue opérant entre Jendouba et Tunis

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce lundi 27 juin 2022, le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue, dont cinq membres ont été arrêtés à Jendouba et à Tunis.

L’opération menée par la brigade centrale des Stup relevant de la garde nationale de Ben Arous a permis l’arrestation de deux individus à bord d’un véhicule sur l’autoroute au niveau de Jendouba, qui étaient en possession de 10 plaquettes de cannabis, en provenance de l’étranger.

Une autre interpellation a également été menée par la police à Tunis, où trois autres suspects liés à ce réseau ont interceptés en possession de 22.000 dinars tunisiens, fruit de leur trafic.

Parmi ces dernier, les agents ont découvert un repris de justice, qui fait l’objet de mandats de recherche pour trafic de drogue, vols et violences aggravées et qui est également condamnés à 3 ans et 6 mois de prison ferme.

Les 5 dealers ont avoué leur appartenance à ce réseau international et ont été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

Y. N.