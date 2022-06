Tunisie : Hommage à Hichem Rostom l’artiste multiple et passionné

Le célèbre acteur Hichem Rostom, qui a joué dans une pléiade de films tunisiens et étrangers a tiré sa révérence, ce mardi 28 juin 2022, à l’âge de 75 ans. Retour sur la carrière de plus de 50 ans d’un artiste multiple.

A l’annonce du décès de ce grand acteur, outre le ministère des Affaires culturelles, la municipalité de Tunis et la commune de la Marsa, sa ville natale, plusieurs personnalités artistiques, dont Dorra Zarrouk, Atef Ben Hassine, Nejib Belkadhi, Wajiha Jendoubi, Mekdad Sehili, Moez Toumi, Raouf Ben Yaghlane ou encore Abdelhamid Bouchnak ont exprimé leur douleur suite au départ du «Grand», et ont présenté leurs condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Tous regrettent le départ «d’un homme bon, généreux et altruiste toujours prêt à donner», et «l’acteur le plus célèbre et le plus charismatique de sa génération».

«Hichem Rostom restera pour toujours l’un des visages les plus beaux et les plus charismatiques du cinéma tunisien ! J’ai eu la chance partager avec lui la scène au Théâtre ! J’ai découvert l’Artiste généreux et l’homme exceptionnel qu’il était ! Salut Si Hichem !», a notamment écrit Abdelhamid Bouchnak… Et Leila Toubel d’ajouter : «Le rideau est tombé, la scène culturelle te pleure. Adieu Hichem Rostom. Sous nos applaudissements»

Natif de la Marsa (banlieue nord de Tunis), Hichem Rostom s’est intéressé au Théâtre dès son plus jeune âge et a suivi ses études supérieures en France, à l’Institut d’études théâtrales de l’université Sorbonne-Nouvelle et à l’Institut des hautes études cinématographiques, avant de travailler en tant qu’animateur au Théâtre national populaire.

Il a ensuite participé à près de soixante pièces de théâtre, durant près de 20 ans en France, où il a également collaboré avec Radio France, effectuant au passage des apparitions dans des films célèbres tels que « L’Aile ou la cuisse » avec Louis De Funès ou encore « Le Patient anglais » avec Juliette Binoche.

De retour au bercail, en 1988, pour jouer dans le film « Les Sabots en or », Hichem Rostom a entamé sa carrière en Tunisie, en jouant également dans divers fils, dont on citera notamment « Les Silences du palais » ( Moufida Tlatli), « Essaïda » ( Mohamed Zran), »Les Siestes grenadine » (Mahmoud Ben Mahmoud), « La Boîte magique » (Ridha Béhi), « La télé arrive » ( Moncef Dhouib), ou encore plus récemment « Fleur d’Alep » (Ridha Béhi).

Il a aussi joué dans de nombreuses séries télévisées, des courts métrages et des téléfilms, aussi bien en Tunisie, qu’à l’étranger.

Hichem Rostom s’est également vu confier la direction des Journées théâtrales de Carthage durant deux sessions successives et a aussi réalisé des pièces de théâtre (« Caligula » – « L’Étranger ») , avant d’animer des ateliers de théâtre dans plusieurs universités et centres du pays.

Durant sa carrière, Hichem Rostom a été récompensé de nombreuses fois : il est notamment Officier de l’Ordre tunisien du Mérite, et a reçu , en 2012, le Prix spécial pour l’ensemble de son œuvre au Festival international de cinéma Écrans noirs de Libreville ainsi que le Prix d’interprétation masculine pour La Cinquième corde au Festival international du film arabe d’Oran.

Sensible à la cause environnementale et animale, il était végétarien, et prônait la connexion avec la nature par la méditation, les chants spirituels et soufis, dont il était fan. En 2020, il met en place « Ouakfet rjel Tounes« , entre autres associations avec qui il collabore pour venir en aide aux nécessiteux «et tendre une main à son prochain» comme il aimait dire.

Yûsra Nemlaghi