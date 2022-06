Tunisie-Référendum : Le PDL poursuit en justice Sadok Belaïd et Amine Mahfoudh

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé avoir porté plainte contre le doyen Sadok Belaïd et le professeur de droit constitutionnel Amine Mahfoudh, et ce, en lien avec leur participation à l’instance consultative pour l’élaboration de la nouvelle constitution et la mise en place du référendum du 25 juillet pour la nouvelle République.

Dans un communiqué publié ce mercredi 29 juin 2022, le PDL estime que Sadok Belaïd et Amine Mahfoudh n’ont aucune légitimité et se sont autoproclamés fondateurs d’une nouvelle République», les accusant de manipulation et d’usurpation d’identité

Le parti de Moussi accuse aussi Sadok Belaïd et Amine Mahfoudh «d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’escroquerie, de diffusion de fausse nouvelle et dilapidation de l’argent public»…

Rappelons que pour la présidente du PDL, la nouvelle constitution est «nulle et non avenue», et a de ce fait, lancé un appel au boycott du référendum du 25 juillet

