Tunisie : rencontre à l’Utica sur la sécurité du travail

La première rencontre de l’action promotionnelle sur la santé et la sécurité au travail (SST) s’est tenue le 28 juin 2022 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) sous le thème : «La conformité levier de compétitivité».

Des responsables de I’Utica, des représentants et dirigeants d’entreprises et des institutions publiques chargées de la SST ont participé à cette journée qui a été animée par des représentants du ministère des affaires sociales, de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), de l’ISST et de l’Utica.

La gestion des risques professionnels

L’objectif recherché par l’organisation de cette journée était de sensibiliser les participants à l’importance de la conformité aux normes de la SST et sa contribution à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.

Les communications des différents intervenants ont portées sur «la gestion des risques professionnels» présentée par Dr Lotfi Mahjoub, médecin inspecteur général du travail et directeur général de l’inspection médical et de la sécurité au travail au ministère des Affaires sociales, «les statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles» présentée par Karim Bassalah, ingénieur en prévention des risques professionnels à la Cnam, «la santé et la sécurité au travail un atout pour l’entreprise» présentée par Sofiene Zekri, ingénieur-sous directeur à I’ISST et une présentation du «nouveau guide pour la participation au prix national de la SST» présentée par Manel Zawali, représentante de I’Utica à la commission nationale du prix SST. Ce guide souligne que les entreprises qui souhaitent postuler à ce prix doivent être des entreprises du secteur privé et que les candidatures sont examinées par des commissions à l’échelle régionale.

Safran, Knauf et Dräxlmaier primées

Dans leurs interventions les différents conférenciers ont présenté la SST en Tunisie, des statistiques sur les accidents de travail et leur impact aussi bien sur le salarié que sur l’entreprises et le nombre d’heures de travail perdues et leur coût pour l’entreprise et pour l’économie nationale. Ils ont souligné l’importance de la formation métier qui doit aller de paire avec la formation santé sécurité au travail.

L’objectif recherché ont ajouté les intervenants est de réduire le nombre d’accidents de travail pour gagner en compétitivité. Ils ont mis l’accent sur la politique de la SST de l’entreprise qui doit être une synergie entre la direction et le personnel pour centrer l’activité de l’entreprise sur un produit de qualité avec un personnel protégé.

A la fin de cette demi-journée, les entreprises Safran, Knauf et Dräxlmaier lauréates du prix pour l’année 2022 ont présenté leurs expériences.

