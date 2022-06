Hydrocarbures : la Tunisie puise dans son stock stratégique

«La Tunisie recourt, actuellement, à son stock stratégique de sécurité des produits pétroliers pour pouvoir satisfaire la demande et approvisionner le pays en produits pétroliers», a indiqué le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Rachid Ben Daly.

«Cette situation assez critique constitue une bataille hebdomadaire d’autant que la rareté des produits pétroliers, la conjoncture financière actuelle de la Tunisie et la crise ukrainienne pesent lourdement sur la trésorerie de l’Etat», a-t-il ajouté, mercredi 29 juin 2022, dans une déclaration à l’agence Tap en marge de la 2e session de formation des journalistes tenues du 28 au 30 juin sur le thème : «Les hydrocarbures en Tunisie». Et de rappeler que la loi 91 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers oblige les opérateurs à constituer des stocks de sécurité de 60 jours pour les produits pétroliers (gasoils et essence) et de 30 jours pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

«En raison de la forte demande internationale sur les produits pétroliers, les vendeurs des produits pétroliers demandent actuellement, à être payés au comptant ce qui nous oblige à payer la cargaison à la livraison malgré la situation financière difficile du pays», a ajouté M.Ben Daly, qui a fait savoir que la production nationale de produits pétroliers est estimée, actuellement, à environ 35 000 barils/jour, alors que la consommation de ces produits s’élève à environ 90 000 barils/jour, tandis que la capacité de production de la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir) est de 32 000 barils/jour.

L’écart entre la production et la consommation des produits pétroliers, qui est estimé à 58 000 barils /jour, est couvert grâce à l’importation, a souligné le DG des hydrocarbures.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation des citoyens et des entreprises aux enjeux, réalisations et perspectives du secteur des hydrocarbures en Tunisie.

D’après Tap.